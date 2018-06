L’equivoco buonista/ Cambiare l’esistente non è cattivismo

di Mario Ajello

Umberto Eco ha azzeccato l’«Elogio di Franti», il cattivello che prendeva i passerotti per metterli in padella e faceva altre piccole perfidie. Mentre l’altro, Garrone, quello a cui il maestro deamicisiano si rivolge così: «Tu sei un’anima bella», a Eco stava meno simpatico e non solo a lui. Ora però, da quando il cattivismo prova a battere qualche colpo, tutti riscoprono il Garrone che è in loro e la sociologia fasulla del libro “Cuore”. Invece aveva ragione Eco: il...