Vitalizi, Casellati: «Se si trova formula giuridica il taglio si farà»

«Se si troverà la formula giuridica giusta si farà» il taglio dei vitalizi. «Questo tema lo affronterò al mio rientro con i senatori e i questori, non intendo sottrarmi e non ho mai inteso». Lo ha detto a Sky TG24 HD il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, in merito al provvedimento per tagliare i vitalizi agli ex parlamentari. «La questione per me non ha una valenza politica, le mie perplessità sono di carattere tecnico-giuridico».



«Quando il presidente Fico ha iniziato a trattare il tema dei vitalizi, ho chiesto ai nostri questori del Senato di lavorare insieme a loro, proprio per arrivare a una decisione che fosse condivisa anche al Senato, in una prospettiva di accelerazione di tempi e di condivisione di contenuti», ha sottolineato Casellati. «Ho un ottimo rapporto con il presidente Fico - ha spiegato - con il quale mi sento costantemente. Ho voluto precisare che la questione dei vitalizi per me non ha una valenza politica, le mie perplessità sono di carattere tecnico-giuridico, perché solo attraverso un provvedimento tecnicamente ineccepibile potrà andare in porto. I dubbi che avevo presentato di una possibile incostituzionalità, che ho prospettato non solo io ma anche dei giuristi, potrebbero portare a vanificare lo sforzo che stiamo facendo per eliminare i privilegi».

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:29



