Lega-M5S divisi nelle città ma feeling nei ballottaggi

di Mario Ajello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Il centrodestra, a trazione leghista, si appresta a vincere quasi dappertutto. Il movimento cinque stelle, poco radicato sui territori, molto diviso al proprio interno e non brillante finora nelle sue performance amministrative, si prepara a perdere quasi ovunque. Ecco perché Matteo Salvini è onnipresente nelle città che vanno al voto comunale domani per il primo turno, ed ecco perché Luigi Di Maio sta mettendo meno la faccia rispetto all'alleato-rivale in queste elezioni in cui 7 milioni di italiani...