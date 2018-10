Manovra, palazzo Chigi al lavoro su investimenti e tagli alla spesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Def non c’è. Così come ancora non si hanno tracce del decreto sicurezza. Per il decreto su Genova l’attesa è durata oltre quaranta giorni, ma il Documento di economia e finanza deve essere approvato dal Parlamento prima di essere inviato a Bruxelles per metà ottobre.LEGGI ANCHEA palazzo Chigi e al Mef si lavora quindi intensamente per mettere a punto le tabelle che indicheranno le ripartizioni tra i vari capitoli e domani si riunirà la cabina di regia che dovrebbe scrivere il programma di investimenti sul quale molto conta il ministro dell’Economia Giovanni Tria per convincere Bruxelles e i mercati che non si tratta di una manovra di pura assistenza.Sul tema è tornato questa mattina il premier Conte su Facebook ricordando che oggi sono quattro mesi di governo di cui “andiamo orgogliosi”.Ma per conoscere bene il verso della manovra occorrerà attendere il testo. Compreso il piano di tagli di spesa che serviranno a coprire i 13 miliardi di spesa senza copertura.Marco Conti