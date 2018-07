Decreto dignità, Forza Italia all’attacco: subito i voucher per turismo e agricoltura

Forza Italia in campo contro il decreto dignità, chiede l'immediata reintroduzione dei voucher in agricoltura e turismo per favorire l'occupazione giovanile. I tempi sono stretti, non si può perdere tempo, perchè, secondo gli azzurri, «si tratta soltanto dei primi settori che, per la stagionalità, necessitano urgentemente di una misura del genere». Silvio Berlusconi ha chiesto ai suoi di non fare sconti al governo giallo verde e di dare battaglia in Parlamento, meglio se con il sostegno degli alleati Lega e Fratelli d'Italia. Il Cav ne ha parlato anche oggi al telefono con il suo 'vicè di fresca nomina, Antonio Tajani. «Stamane -dice alll'Adnkronos il presidente del Parlamento Ue- ho sentito il presidente Berlusconi anche sulla questione dei voucher: dobbiamo insistere, si tratta di una priorità per Forza Italia, contro il lavoro nero e per garantire un'occupazione dignitosa ai giovani». Per Fi dotare le imprese dei voucher è il «miglior modo» per dare ai giovani la possibilità di avere un lavoro adeguato. Tajani non ha dubbi: «Manca una politica industriale, dobbiamo aiutare le imprese a creare occupazione e su questo sarò impegnato in prima persona». E ancora: «agricoltura e turismo, giovani e imprese sono e restano le nostre priorità». Per definire la prossima strategia e fare il punto della situazione su questo aspetto, oggi Tajani ha avuto una serie di incontri e contatti. Il vicepresidente di Fi ha sentito l'europarlamentare Massimiliano Salini, membro delle commissioni 'Trasporti e turismò e 'Industria, ricerca e energià a Strasburgo; il deputato Paolo Barelli, capogruppo di Fi alla Camera della commissione Attività produttive. Inoltre, ha parlato con i responsabili agricoltura, rispettivamente, al Parlamento Ue, Alberto Cirio; alla Camera Raffaele Nevi e al Senato, Francesco Battistoni: sul tavolo anche la riforma della Pac in vista del prossimo bilancio comunitario.

Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA