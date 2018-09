Conte incontra Tusk: serve l’Europa se non vogliamo altri casi Diciotti

di Marco Conti

A due giorni dal Consiglio europeo di Salisburgo, Sebastian Kurtz è arrivato a Roma dopo un tour che lo ha visto sia a Parigi che a Berlino proprio all’avvio del semestre di presidenza della Ue. A palazzo Chigi il cancelliere austriaco ha incontrato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e, come accade ormai da diversi mesi, il tema dell’immigrazione è in cima all’agenda europea come ha sottolineato lo stesso Conte al termine dell’incontro: «Se non vogliamo un altro caso Diciotti abbiamo bisogno di una risposta europea: ho rappresentato la premura del mio Paese che si facciano maggiori investimenti nel Nord Africa».



Secondo Conte, inoltre, «bisogna rivedere quanto prima protocolli operativi» di alcune missioni europee, «come Sophia e Frontex, che vanno aggiornate alle luce delle conclusioni del Consiglio europeo dello scorso giugno». «L'Austria - ha detto Kurz da parte sua - è molto contenta per come l'Italia ha ridotto l'afflusso dei migranti, ma ora bisogna trovare una soluzione europea e ridurre ancora l'afflusso. La direzione è giusta, il vertice europeo di giugno è stato positivo». Ha auspicato, quindi, «di migliorare Frontex e rafforzarne il mandato».Quanto alla questione controversa del doppio passaporto offerto agli altoatesini, il cancelliere ha sfumato: “Abbiamo affrontato argomenti sfidanti come la doppia cittadinanza” si è limitato a riferire.



Martedì 18 Settembre 2018



