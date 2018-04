Casellati convocata al Quirinale: in pole per l'incarico esplorativo

Sergio Mattarella ha convocato la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati al Quirinale alle ore 11. Lo rende noto un comunicato del Quirinale.

LEGGI ANCHE: Il difficile sentiero della Casellati tra i veti 5Stelle e l'urgenza del Colle LEGGI ANCHE: Casellati la carta per il governo Il Capo dello Stato darà l'incarico esplorativo per cercare di formare un governo alla presidente del Senato, espressione della coalizione risultata prima alle elezioni con il 37% dei voti. Secondo Mattarella non si può non partire da qui, tra l'altro l'idea piace anche a Salvini. Perché anche i 5Stelle hanno contribuito (compatti) all'elezione della Casellati pur se molto vicina a Silvio Berlusconi. Perché sono numerosi i precedenti (Amintore Fanfani, etc.) in cui la seconda carica dello Stato è riuscita ad aggirare veti e ad abbattere muri, per poi tornare al Quirinale e offrire al capo dello Stato le chiavi per la soluzione della crisi.Nell'87 riuscì a un'altra donna, Nilde Iotti (da presidente della Camera), che portò alla formazione del governo del quarantaquatrenne Giovanni Goria, il presidente del Consiglio più giovane della storia repubblicana (fino ad allora). Mattarella, vista «l'urgenza» di dare al Paese un governo con pieni poteri, potrebbe però anche chiedere alla Casellati di imboccare la strada del preincarico. Soluzione più diretta e più ruvida, ma con maggiori probabilità di sminare il campo a tatticismi e veti. Compresa la conventio ad excludendum contro Berlusconi decretata da Di Maio. Oppure prenderne definitivamente atto, archiviando una volta per tutte l'ipotesi di una maggioranza tra centrodestra e 5Stelle. Conclusioni cui la Casellati potrebbe giungere, tra una settimana o dieci giorni, anche con il semplice mandato esplorativo.