Casellati, incarico in salita: tensioni Lega-M5s, centrodestra diviso

Casellati dà il via alle consultazioni ma tra M5S e Lega è già tensione. I primi a incontrare la presidente del Senato che Mattarella e che vedrà soltanto centrodestra e M5S sono i 5Stelle: il leader pentastellato Luigi Di Maio e i capigruppo di Camera e Senato, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, sono arrivati a Palazzo Giustiniani per vedere Casellati e se ne sono andati senza rilasciare dichiarazioni.



«Ho un aereo per Catania, alle consultazioni andranno i capigruppo», ha fatto sapere il leader della Lega Matteo Salvini lasciando la Camera dopo un passaggio di saluto al convegno organizzato da Forza Italia sulla direttiva Bolkenstein sugli ambulanti. Poi il capo del Carroccio ha postato una foto su Twitter con il volto perplesso e un attacco ai 5Stelle: «I grillini continuano a dire 'o comandiamo noi o non si fa niente'. E magari andiamo insieme al Pd. Mah, io non li capisco....un po' di umiltà non guasterebbe».

I grillini continuano a dire “O comandiamo noi o non si fa niente. E magari andiamo insieme al PD”.

Mah, io non li capisco... Un po’ di umiltà non guasterebbe😁.

Voi che dite? pic.twitter.com/O8DjHQ2XdI — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 18 aprile 2018



Alle consultazioni, ha aggiunto Salvini, «ripeteremo quello che stiamo dicendo da un mese: che i due che hanno vinto hanno il dovere di governare, ma se tutti rimangono sui loro no non andiamo da nessuna parte. Noi siamo pronti a fare tutto, tranne che col Pd. Di Maio continua a dire o comando io o niente, mi pare quasi che non voglia governare, o che abbia già scelto il Pd