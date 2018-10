Casalino, spunta audio durante tragedia Genova: «Mi salta il Ferragosto»

«Basta, non mi stressate la vita. Io pure ho diritto a farmi magari un paio di giorni, che già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, San Rocco e Santo Cristo». Sono i giorni della strage del ponte Morandi e Rocco Casalino si sfoga così in un messaggio vocale WhatsApp inviato ai giornalisti che lo cercano incessantemente per avere informazioni sulle mosse del governo dopo la tragedia di Genova. A rivelarne il contenuto è Il Giornale che pubblicò già l'audio in cui il portavoce del premier Conte minacciava epurazioni al Mef se non fossero stati trovati 10 miliardi in più per la manovra.

«Mi chiamate come i pazzi, cioè, datevi una calmata, cioè», si scalda Casalino nella nota vocale. «Chiamate una volta, poi se mai mi mandate un messaggio e se ho qualcosa da dirvi ve la dico», aggiunge.



L'audio innesca immediate reazioni. Tra i primi a twittare c'è l'ex premier Matteo Renzi: «Crolla il ponte di Genova e il portavoce del governo pensa al ponte di Ferragosto? Ma dove siamo finiti con questo Casalino? Gli è saltato Ferragosto, poverino #RoccoVergogna».

Crolla il Ponte di Genova e il portavoce del Governo pensa al Ponte di Ferragosto? Ma dove siamo finiti con questo Casalino? Gli è saltato Ferragosto, poverino #RoccoVergogna — Matteo Renzi (@matteorenzi) 1 ottobre 2018

