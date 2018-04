Bimbo di 12 anni intrappolato sott'acqua per 9 minuti: in un video il salvataggio al cardiopalma

di Federica Macagnone



Un ragazzino di 12 anni intrappolato sott'acqua all'interno di una piscina, una corsa frenetica contro il tempo per liberarlo e farlo respirare, i minuti che passano inesorabili senza che nessuno riesca a risolvere la situazione, infine l'intervento della polizia che finalmente strappa il ragazzino a una sorte tragica.



Il tutto ripreso dalle telecamere di sicurezza dell'Avista Resort di North Myrtle Beach, città del South Carolina.Il drammatico incidente è avvenuto giovedì scorso: nelle immagini del filmato si vedono due bambini giocare tranquillamente nella piscina del resort. Uno dei due, incuriosito dalle bocchette d'aspirazione dell'impianto, si avvicina più volte a una di esse fino a quando finisce con una gamba intrappolata nella cavità e non riesce più a riemergere. L'amico tenta inutilmente di aiutarlo, poi lancia l'allarme e diverse persone adulte si precipitano per aiutarlo, senza però riuscire a liberarlo: tentativi disperati durati oltre nove minuti, durante i quali si rivela decisiva la respirazione bocca a bocca praticata da uno dei soccorritori.





Nel frattempo accorrono alcuni agenti della polizia, allertati dai presenti, che in breve tempo riescono a tirare fuori il 12enne, lo stendono a bordo piscina e gli praticano un massaggio cardiaco prima di farlo ricoverare in ospedale. I medici hanno rassicurato tutti, dicendo che il ragazzino è vivo, senza però fornire dettagli sulle sue condizioni. Resta ora da accertare come sia potuto avvenire un incidente del genere e perché, in quei nove lunghissimi minuti, gli addetti alla sicurezza della struttura non siano stati in grado di risolvere la situazione fermando la pompa d'aspirazione.

