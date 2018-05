Papà orco picchia il figlioletto di 3 mesi e lo uccide nell'acqua gelida

di Alessia Strinati

Lo ha picchiato fino a rompergli ledopo lo hafino adQuesto è il modo in cui Ah'Kiell Walker, di soli, è stato ucciso dal suo papà. Il piccolo è stato soccorso mentre era ancora dentro la vasca da bagno nella sua casa di Gloucester il 30 luglio dai paramedici, i sanitari hanno provato a salvargli la vita ma il bimbo è morto poco dopo essere arrivato in ospedale.Il 27enne Alistair Walker e la 21enne Hannah Henry, genitori del piccolo, sono stati condannati in questi giorni per omicidio. L'uomo dovrà scontare una pena detentiva più lunga ma anche la compagna è stata considerata colpevole di percosse e violenze ai danni del figlio. Secondo le perizie fatte sul corpicino, il bambino aveva diverse lesioni da scuotimento e lividi sul corpo che hanno fatto subito sospettare i medici.Le lesioni alle costole sarebbero state causate 2 settimane prima del decesso, sul corpo c'erano numerosi segni di violenze pregresse. Quando i medici, come riporta anche il Daily Mail , hanno soccorso Ah'Kiell, hanno dovuto aspirare l'acqua dalla bocca, a tal punto i suoi polmoni erano pieni di liquidi. Nonostante la protezza dell'intervento però il bambino non ce l'ha fatta, fatale è stata una grave lesione cerebrale causata dalla prolungata apnea.