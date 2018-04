Trump, spuntano voci di un figlio illegittimo: la mamma sarebbe dipendente della Trump Tower

Spunta un nuovo pagamento per comprare il silenzio in campagna elettorale su un'altra storia salace riguardante Donald Trump: otto mesi prima dei 150 mila dollari ad una ex coniglietta di Playboy, America media - la società proprietaria del National Enquirer, il cui editore è amico di Trump - pagò 30 mila dollari a Dino Sajudin, ex portiere di un palazzo del tycoon a New York, per i diritti sulle voci che aveva sentito sulla vita sessuale di Trump, compreso un figlio illegittimo da un'impiegata della Trump World Tower. Lo riferisce l'Ap.

Gioved├Č 12 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:26



