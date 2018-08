Trump vuole l'armata spaziale degli Usa, ma gli astronauti si ribellano alla Space Force

Arrivano i nostri, anche nello spazio. Donald Trump si prepara alle guerre stellari: il presidente americano vuole il predominio Usa nello spazio per non perdere la sfida con Russia e Cina in quello che è considerato «il campo di battaglia del futuro». Così tira dritto sul suo progetto di creare una Space Force, una armata spaziale che diventi la sesta branca delle forze armate statunitensi, accanto ad esercito (Army), marina militare (Navy), aeronautica (Air Force), al corpo dei Marine e alla Guardia costiera.



Un piano ambizioso che ha suscitato, come prevedibile, reazioni fra il preoccupato (soprattutto per i costi) e l'ironico (da Star Wars al Dottor Stranamore in versione stellare) e che però vede già gli stessi astronauti della Nasa schierati su posizioni del tutto critiche.



Scott Kelly, veterano delle missioni spaziali della Nasa e inoltre ex pilota top gun della marina militare Usa, ha detto alla rete tv americana Msnbc:

domanda numero uno è: stiamo parlando di nuove capacità offensive nello spazio nelle armi spaziali? Alcune di queste cose sono limitate da trattati internazionali sottoscritti dagli Stati Uniti sin dagli anni '60. Quindi non mi è chiaro quale sia lo scopo di questo nuovo ramo dell'esercito che sarà incredibilmente costoso e che aggiungerà burocrazia a un comparto già molto burocratizzato. E la mia grande preoccupazione è che lo spazio è stato finora un ambiente dove possiamo lavorare in modo pacifico con tutte le nazioni del mondo, e cambiarlo senza una ragione chiara a questo punto, come ho detto, è piuttosto difficile da capire