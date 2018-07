Stormy Daniels, cadono le accuse per la pornostar che dice di aver avuto una relazione con Trump

Prima arrestata, poi rilasciata su cauzione, quindi il ritiro delle accuse.- la pornostar che dice di aver avuto una relazione connel 2006 - torna al centro della scena e lo fa con un'esibizione in un club notturno di Columbus in Ohio che le costa un arresto, sebbene subito denunciato come una «trappola» dal suo avvocato Michael Avenatti.LEGGI ANCHE: Stormy Daniels, nuda su Penthouse racconta la sua storia con Trump La si vede in un video: la chioma bionda, vestita di tutto punto in camicia e pantaloni scuri, mentre in manette viene scortata da agenti in un veicolo della polizia, verso un istituto carcerario della Contea di Franklin. In cella ci resta poco: l'attrice hard il cui vero nome è Stephanie Clifford, viene prima rilasciata su cauzione - 6mila dollari - e meno di 24 ore dopo cadono anche le accuse. Resta però il clamore: era stata arrestata in un locale notturno dell'Ohio per avere permesso ad alcuni clienti di toccarla, in violazione delle leggi statali che vietano a chiunque non sia un membro di famiglia di toccare una ballerina nuda o seminuda.Il suo legale, Avenatti, ha subito definito l'arresto una «totale trappola», un provvedimento «assurdo», ha detto, spiegando inoltre che se contatto c'era stato con alcuni clienti era stato di natura «non sessuale». Stormy Daniels è in 'tour': pochi giorni fa lo strip anche a a pochi isolati dalla Casa Bianca a Washington. Mentre il presidente Usa Donald Trump esercitava il suo potere esecutivo nominando Brett Kavanaugh alla Corte Suprema, la pornostar si spogliava in un locale notturno, il Cloakroom, con indosso solo un paio di scarpe nere col tacco. Una pioggia di dollari, alcuni veri e la maggior parte falsi, scendeva sul palcoscenico del locale la cui inaugurazione ha coinciso con la nomina del conservatore Kavenaugh alla massima Corte.Nello show da 50 dollari a testa, in tutto 15 minuti, Stormy ha ballato sulla musica di Madonna ('Material Girl') sfilandosi l'abitino rosa, guanti, gioielli e boa di struzzo e restando alla fine senza veli. Ma lo show a Columbus l'ha messa nei guai, anche se solo temporaneamente, rischiando fino a sei mesi di prigione e una multa da mille dollari. Fatto sta che secondo il suo legale Avenatti l'operazione ai danni della sua cliente a Columbus era 'preparatà, indicando anche che sulla scena c'erano agenti di polizia donne in borghese. Quindi, partito al contrattacco, è riuscito a far cadere le accuse, per un cavillo della legge in Ohio, che si applicherebbe soltanto per chi «appare regolarmente nuda o seminuda» in un club e questo non era il caso per Stormy nel locale di Columbus, ha ribattuto Avenatti.