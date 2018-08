Usa, spinge per scherzo l'amica sedicenne da un ponte alto 20 metri

Una ragazza di 16 anni è stata spinta per scherzo da un ponte alto 20 metri da un'amica. Una bravata che ha rischiato di ucciderla. È accaduto a Washington. Protagonisti Jordan e l'amica Taylor Smith, 18 anni, che ora rischia una pesante condanna. Nonostante abbia subito gravi ferite nell'impatto con l'acqua del fiume sottostante, tra cui sei costole rotte, Jordan inizialmente « non voleva davvero » che Taylor si mettesse nei guai.









Ma ora, dice che vuole che la diciottenne subisca la giusta pena. « Beh all'inizio non volevo davvero che Taylor si mettesse nei guai » , ha detto a Nbc News la ragazza, che ha anche avuto due polmoni perforati. « Ma ora che ci ho pensato di più - ha aggiunto - voglio quasi che vada in prigione e pensi almeno a quello che ha fatto » . E ancora: « Ho un sacco di dolore, il mattino è il momento peggiore, mi fa male respirare, mi fa male la spalla, non riesco nemmeno ad alzarmi » .



Il video drammatico cattura Jordan che cade dal ponte nel Moulton Falls Regional Park. L'adolescente sta in piedi, nervosamente, ai margini della struttura, prima che la sua amica la spinga da dietro. Jordan è stata sentita dire "no" due volte, prima di cadere nel fiume Lewis.



I poliziotti hanno indagato sull'incidente e hanno passato il caso ai procuratori della contea di Clark, che stanno valutando le accuse. Secondo quanto riferito,anche Taylor ha collaborato con i poliziotti. Sempre alla Nbc News , ha detto che si era ripetutamente scusata con Jordan e che « si sente molto male per quello che è successo » . Secondo quanto riferito dalla polizia Jordan aveva tentato di buttarsi, ma poi spaventata dall'altezza del ponte, aveva rinunciato. Ed è stato in quel momento che Taylor l'ha spinta.

Venerdì 17 Agosto 2018



© RIPRODUZIONE RISERVATA