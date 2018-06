Migliaia di pub "tagliano" le bandiere dell'Arabia Saudita: per l'Islam l'alcol è vietato

Migliaia di proprietari dei pub inglesi hanno dovuto strappare le bandiere dell'Arabia Saudita dalle stringhe della Coppa del Mondo dopo le denunce di molti musulmani offesi. Il gigante della birra Greene King ha fornito le decorazioni con le bandiere nazionali di tutte e 32 le squadre per celebrare il torneo, che inizierà il 14 giugno.



Ma poiché la bandiera dell'Arabia Saudita contiene le parole arabe di un sacro testo islamico - e l' alcol è bandito dall'Islam - i musulmani si sono lamentati per l'offesa alla loro religione. Il pub Air Balloon di Filton, Bristol, come spiega il Daily Mail, è uno dei migliaia di pub che hanno rimosso la bandiera dell'Arabia Saudita a seguito delle denunce.



Il testo, noto come shahada, è la dichiarazione di fede islamica e recita: "Non c'è dio all'infuori di Allah e Muhammad è il suo messaggero". Le bandiere di altre sei nazioni islamiche che gareggiano in Coppa del Mondo - Iran, Egitto, Senegal, Marocco, Nigeria e Tunisia - restano in bilico, poiché nessuna di queste ha il caratteristico testo islamico.

Luned├Č 4 Giugno 2018



