Nike sfida Trump: l'atleta ribelle Colin Kaepernick nuovo testimonial

di Anna Guaita

NEW YORK La Nike sfida Donald Trump, scegliendo come suo nuovo testimonial Colin Kaepernick, l'atleta ribelle che ha dato il via alla protesta che nei mesi scorsi ha mandato su tutte le furie il tycoon: quella dei giocatori di football americano in ginocchio durante l'esecuzione dell'inno nazionale per manifestare contro il razzismo e la violenza della polizia contro i neri d'America. «Credere in qualcosa. Anche se significa sacrificare tutto», lo slogan della nuova campagna «Just Do It». IL...