Harry e Meghan sposi, tutti i dettagli su Lady D alle nozze: Elton John canta "Your Song"

C'era anche lei: la principessa Diana in qualche modo è stata presente alle nozze del figlio Harry con Meghan Markle. Elton John, che disse addio alla principessa con la memorabile performance di 'Candle in the Wind' a Westminster Abbey, ha cantato al party offerto dalla regina Elisabetta al castello di Windsor dopo il matrimonio. Secondo il sito di gossip Usa Tmz, si sarebbe esibito nella famosissima 'Your Song'. Una richiesta venuta dal nuovo duca di Sussex che ha voluto anche l'ex premier John Major, unico politico di primo piano presente in chiesa.LEGGI ANCHE: Harry e Meghan hanno detto sì: centomila nelle strade di Windsor Major, un Tory che pochi mesi prima aveva ceduto Downing Street al laburista Tony Blair, fu nominato tutore legale di Harry e William nel 1997 dopo la morte della madre. Suo il compito di difendere gli interessi dei ragazzi nei negoziati sul testamento di Lady D. Il suo studio legale andò in tribunale per proteggere i principini nella battaglia sulle royalties di souvenir e cimeli legati alla madre scomparsa. Al completo nella cappella di St. George la famiglia di Diana: alla sorella Jane Fellowes, che già lo fece al funerale, il compito di leggere un brano della Bibbia. Anche il bouquet di Meghan era un omaggio a Diana: i 'non ti scordar di mè erano il suo fiore preferito, ha spiegato Kensington Palace.