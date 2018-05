New York Times: «Harvey Weinstein oggi si consegna alla polizia»

Secondo il New York Times, l'ex produttore di Hollywoodè pronto consegnarsi nella mattina odierna alla polizia. E' accusato di molestie sessuali da oltre sessanta donne fra le quali figura ancheAttualmente Weinstein sta affrontando un percorso di in un centro in California per liberarsi dalla dipendenza del sesso.LEGGI ANCHE: Cannes, Asia Argento dal palco accusa Weinstein e il Festival: «Stuprata qui quando avevo 22 anni»