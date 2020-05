Altre 4 donne accusano in tribunale Weinstein di stupro: una all'epoca aveva 17 anni

Altre quattro donne accusano in tribunale Harvey Weinstein di stupro: quattro «Jane Doe», chiedendo di restare anonime, hanno denunciato l'ex produttore, già condannato a New York a 23 anni di prigione per violenze sessuali. Una delle donne aveva 17 anni all'epoca della presunta aggressione che sarebbe avvenuta nel 1994. L'«Hollywood Reporter» è entrato in possesso dei documenti legali presentati alla Superior Court di New York. Le altre tre accuse includono attacchi che sarebbero avvenuti nel 1984, 2008 e 2013. Oltre a Weinstein l'azione legale coinvolge anche Bob Weinstein, il fratello di Harvey, la Miramax e la Disney in quanto «sapevano o ragionevolmente avrebbero potuto sapere che Weinstein aveva propensione alle molestie sessuali e usava la sua posizione di potere per adescare le vittime e altre aspiranti attrici nei suoi appartamenti, stanze d'albergo e uffici con la scusa di discutere di lavoro». Weinstein ha 68 anni. Lo scorso febbraio è stato condannato per molestie e stupro e sta scontando la pena in un carcere dello stato di New York.

Ultimo aggiornamento: 17:04

