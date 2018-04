Germania, l'hamburger di vermi arriva al supermercato

di Enrico Chillè

Molti esperti ne sono convinti: glisono il cibo del futuro. Ci sono infatti molte specie che sono commestibili, ricche die hanno un impatto irrisorio sull'ambiente rispetto all'allevamento e alla produzione di. In molti paesi del mondo, specialmente quelli più poveri, sono da molto tempo uno dei punti cardine della dieta di miliardi di persone. Ora, però, la novità è già approdata in Occidente: inè possibile provare piatti a base di insetti, mentre in Germania è possibile trovare nei supermercatia base di vermi.Si chiamaed è diventato il primo hamburger ad essere venduto nei supermercati in: viene prodotto a partire dalle(del gruppo dei Tenebrionidi), molto simili ai cosiddetti 'vermi della farina', e in Europa segue l'esempio di, dove prodotti di questo tipo sono disponibili già dall'anno scorso e hanno avuto un successo forse neanche troppo inaspettato. «Alla gente non piace l'idea di mangiare insetti, questo problema può essere risolto producendo degli hamburger» - ha spiegato uno degli ideatori,- «Ho viaggiato nel Sud-Est asiatico, dove ho scoperto le qualità nutritive degli insetti. Il sapore, in fondo, è buono e ciò che può frenare chi non è abituato è proprio l'aspetto del cibo».Un'idea, quella dei fondatori della, l'azienda produttrice, che si è rivelata vincente. Un uomo che l'ha già provato ha infatti dichiarato: «Ero un po' scettico, ma poi ho deciso di provare e mi è piaciuto, così». I primi a credere nel progetto appena lanciato in Germania sono convinti che il consumo di vermi e insetti, sotto forma di cibo dall'aspetto più 'occidentale', sia destinato ad aumentare esponenzialmente. Da noi, invece, non è ancora possibile trovare hamburger di insetti nei supermercati, anche perché occorre una specifica autorizzazione della Commissione europea per la sicurezza alimentare. Grazie a questo speciale permesso, però, alcuni ristoranti hanno iniziato a inserire piatti a base di insetti nei menù, è possibile assaggiare insetti e vermi in appositi eventi e sempre più scuole di cucina organizzano corsi dedicati.