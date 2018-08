Gb, la ricevitoria strappa e getta via il biglietto della lotteria che vale 58 milioni di sterline: ma la dea bendata li assiste

di Federica Macagnone

Avevano nella mani una fortuna, la svolta della loro vita, il sogno inimmaginabile che si avvera: ma stavano per perdere tutto senza neanche saperlo per colpa di un commesso distratto e frettoloso che ha strappato in due e gettato nel cestino il loro biglietto della lotteria nazionale che valeva quasi 58 milioni di sterline, l'equivalente di 65 milioni di euro. E' stato solo per un caso che Fred Higgins e sua moglie Lesley, 67 anni lui, 57 lei, sposati da 35 anni ed entrambi pensionati di Laurencekirk nell'Aberdeenshire, in Scozia, sono riusciti a mettere le mani su quella cifra che ha ovviamente stravolto la loro esistenza strappandoli alle preoccupazioni e permettendo loro di guardare al futuro con una prospettiva radicalmente diversa.



Fred, che gioca regolarmente alla lotteria, era andato a far controllare il suo tagliando nel negozio dove lo aveva acquistato. «Ho consegnato il biglietto a un giovane commesso - racconta - che lo ha fatto passare sotto una macchinetta e mi ha detto subito che non avevo vinto nulla. Poi lo ha strappato in due e lo ha buttato nel cestino. Io sono rimasto ammutolito e deluso, ma non sono andato via: sono rimasto con l'aria perplessa davanti a lui e dopo un po', inaspettatamente, il terminale ha emanato un avviso in cui si diceva che dovevo ritirare il biglietto e chiamare Camelot, l'operatore che gestisce la lotteria nazionale. Se fossi andato via subito, forse non lo avrei mai saputo. A quel punto il commesso ha recuperato il mio biglietto strappato e me lo ha riconsegnato».



Con quei due pezzetti di carta in mano e il cuore in tumulto, Fred è tornato a casa ed è andato a controllare nuovamente su internet i numeri vincenti: erano proprio i suoi, non c'erano dubbi. E anche se il tagliando era stato strappato, la combinazione vincente si leggeva perfettamente. A quel punto ha svegliato la moglie che stava dormendo, le ha raccontato tutto e le ha chiesto di ricontrollare lei stessa i numeri. Lesley è esplosa dalla gioia quando ha letto di aver vinto 5,7 milioni di sterline: quando poi il marito le ha fatto presente di aver letto male, e che non si trattava di 5,7 milioni, ma, per la precisione, di 57 milioni e 975mila euro, è letteralmente impazzita.



«A quel punto mi sentivo sicuro del fatto mio - racconta Fred - Mentre Lesley nascondeva il tagliando in una busta con la scritta "soldi per gli imprevisti", io ho chiamato Camelot e ho spiegato cosa era successo. I funzionari mi hanno spiegato che avrebbero svolto un'indagine per appurare che la mia storia fosse veritiera, visto tra l'altro che il biglietto era strappato, e che avrebbero visionato i filmati della telecamera di sicurezza del negozio».



Ultimate le verifiche, Camelot ha detto "sì" e ha consegnato a Fred e Lesley il mega-assegno della vincita del 10 luglio con una cerimonia che ha visto ovviamente raggianti i due protagonisti. Nel frattempo sono già partiti i progetti per il futuro: entrambi sognavano di andare a vivere all'estero, ora potranno farlo. Lui sta mettendo gli occhi su alcune località francesi, lei punta sulle Barbados, ma prima di decidere gireranno un po' per il mondo per visionare direttamente le mete dei loro sogni.



Quella di Fred e Lesley, comunque, non è la prima vincita milionaria dell'anno nel Regno Unito: il 24 aprile una persona aveva già vinto 121 milioni di sterline, mentre il 23 febbraio due vincitori si erano aggiudicati 77 milioni. In entrambi i casi i possessori dei biglietti avevano scelto di rimanere anonimi. La più alta vincita di sempre nel Regno Unito è quella di Colin e Chris Weir, che nel luglio 2011 avevano vinto 161 milioni.

