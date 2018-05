Scontri a Gaza e in Cisgiordania, un morto e cento feriti. Ira palestinesi per l'ambasciata Usa a Gerusalemme

Un manifestante palestinese è stato ucciso nel corso degli scontri con l'esercito israeliano lungo la barriera difensiva tra Gaza e lo Stato ebraico. Lo riporta l'agenzia Maan che cita il ministero della Sanità di Gaza secondo cui Anas Hamdan Qudeih, 21 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco ad est di Khan Yunis. La Maan parla anche di 100 feriti.

Secondo l'agenzia Maan alcuni dimostranti hanno tagliato il filo spinato di fronte alla barriera nel tentativo di penetrare nella parte ebraica. L'esercito - secondo la stessa fonte - li ha respinti con gas lacrimogeni. L'agenzia Wafa riferisce di 22 feriti. Questa mattina un drone israeliano è caduto in territorio di Gaza. Scontri tra manifestanti palestinesi e l'esercito israeliano, con scambio di sassate e lacrimogeni, sono cominciati anche in Cisgiordania. In particolare a Betlemme e ad Hebron, ma sono segnalati in altre località come Kalandia, a nord di Gerusalemme.



Riunione Lega araba. È stata convocata per mercoledì prossimo al Cairo una riunione straordinaria della Lega Araba per discutere del trasferimento dell'ambasciata Usa in Israele a Gerusalemme. Lo hanno riferito i media ufficiali egiziani, citando una fonte diplomatica araba. La riunione, ha precisato la fonte, sarà a livello di rappresentanti permanenti dei paesi membri della Lega Araba e avrà l'obiettivo di «contrastare la decisione illegale degli Stati Uniti di trasferire la loro ambasciata a Gerusalemme».



No dell'Amp. «La dichiarazione relativa a Gerusalemme del presidente degli Stati Uniti e la sua decisione di trasferirvi la ambasciata Usa il 14 maggio sono una flagrante violazione del diritto internazionale ed un gesto irrispettoso verso i valori centrali di giustizia e di moralità »: lo ha detto il premier dell'Anp Rami Hamdallah rilevando che proprio domani i palestinesi ricorderanno solennemente la ricorrenza della Nakba.

Giornata di tensione a: sono migliaia i palestinesi che si sono riuniti alla barriera di confine, dove sono stati dislocati cecchini israeliani. I palestinesi contestano la decisione presa dal presidente americano Donald Trump di trasferire l'ambasciata di Washington da Tel Aviv a Gerusalemme.