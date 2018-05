Israele: «Uccisi tre terroristi con un carro armato»

Rafah, nel sud della Striscia. Secondo i media, i militari hanno fatto ricorso ad un carro armato. Il portavoce ha aggiunto che velivoli israeliani hanno colpito anche un obiettivo di Hamas a Jabalya, dopo che da esso erano partiti spari.



«Un commando di tre terroristi armati stava cercando di deporre un ordigno. Le nostre forze hanno reagito e i tre sono morti». L'esercito israeliano afferma così di aver sventato un attentato presso, nel sud della. Secondo i media, i militari hanno fatto ricorso ad un carro armato. Il portavoce ha aggiunto che velivoli israeliani hanno colpito anche un obiettivo di Hamas a Jabalya, dopo che da esso erano partiti spari.

Israele accusa Hamas di operazione terroristica. L'esercito si sta misurando lungo il confine con Gaza con «diecimila dimostranti violenti, e altre migliaia sono disposti nelle loro immediate vicinanze, in dieci punti di attrito». Lo afferma il portavoce militare. Hamas, prosegue il portavoce israeliano, «sta guidando un'operazione terroristica, mascherata da mobilitazione popolare. Cercherà di compiere attentati e di realizzare infiltrazioni di massa in Israele». Di conseguenza l'area limitrofa a Gaza è stata proclamata «zona militare chiusa