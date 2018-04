Facebook, Mark Zuckerberg: «Per risolvere i problemi serviranno anni»

Per risolvere i problemi di Facebook ci vorranno degli anni. Lo ha detto Mark Zuckerberg in un'intervista a Vox dopo lo scandalo Datagate. «Sarebbe bello se si potesse aggiustare tutto in 3 o 6 mesi - ha dichiarato - ma la realtà è che risolvere alcune delle questioni ci occuperà per un periodo più lungo».



Zuckerberg ha replicato alle critiche del numero uno di Apple Tim Cook, che nei giorni scorsi ha criticato Facebook per lo scandalo dei dati, mettendo in evidenza come i nervi siano tesi nella Silicon Valley, anche per il crollo dei titoli tecnologici a Wall Street. «Molto superficiale», ha spiegato liquidando come «ridicola» l'accusa mossa da Cook secondo cui i guai di Facebook nascano dalla pratica seguita dal gruppo di Menlo Park di fare soldi sui dati personali degli utenti.

Luned├Č 2 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:43



