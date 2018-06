Cane fa il massaggio cardiaco e "rianima" il poliziotto crollato a terra

"Heroica" actuación de nuestro #Compañerosde4Patas Poncho, que no dudó ni un instante en "salvar la vida" del agente, practicando la #RCP de una manera magistral.

El perro es el único ser en el mundo que te amará más de lo que se ama a sí mismo- John Billings#Adopta pic.twitter.com/yeoEwPkbRc — Policía de Madrid (@policiademadrid) 22 giugno 2018

Un'esercitazione da applausi per une per i suoi educatori. Poncho, questo il nome dell'animale, è stato il protagonista di una dimostrazione decisamente anomala: gli agenti dell'unità cinofila della polizia municipale di, infatti, gli hanno insegnato a praticare ilL'esercitazione è andata decisamente a buon fine, davanti agli occhi di decine di spettatori: uno dei poliziotti ha fatto finta di avere un malore, crollando a terra, e dopo pochi secondi Poncho è intervenuto in suo soccorso, saltellando per praticargli un massaggio cardiaco e 'rianimarlo'.Il video, pubblicato dall'account ufficiale della polizia municipale di Madrid su Twitter, è diventato virale in poche ore ed è accompagnato da una citazione di John Billings: «Il cane è l'unico essere vivente che ti amerà più di se stesso».