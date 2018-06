Islam, anche l'Olanda vieta il burqa nei luoghi pubblici

La Camera alta del Parlamento olandese ha approvato oggi un parziale divieto nei luoghi pubblici agli indumenti che coprono il volto, inclusi velo islamico, burqa e niqab ma non l'hijab, che copre solo i capelli. Il leader del partito anti-islamico Geert Wilders spinge per il divieto da oltre dieci anni.

Il Governo ha definito la norma «neutrale» ai fini della religione, spiegando che non va oltre i divieti già presenti in Francia e Belgio. Il bando al viso coperto - inclusi caschi integrali, maschere o passamontagna - scatterà sui trasporti pubblici, scuole, ospedali e palazzi del Governo. Secondo alcune statistiche, sono solo qualche centinaio le donne che indossano niqab o burqa in Olanda.