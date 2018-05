Bambino di 4 anni spara e uccide il fratellino di 2: «Credeva fosse una pistola giocattolo»

di Simone Pierini

Il tema delleneglicontinua a non trovare una soluzione che eviti tragedie assurde come quella avvenuta ieri, martedì 22 maggio, in Virginia. Unha sparato e ha ucciso il. Stavano giocando insieme e credeva fosse una pistola giocattolo. La vittima si chiamavaE invece si trattava di un'arma vera e propria. L'episodio è avvenuto in casa alla presenza della mamma. Le autorità locali hanno messo in guardia tutte le famiglie con un appello: «È di fondamentale importanza assicurarsi che le armi siano protette e fuori dalla portata dei bambini», ha detto il maggiore Donald A. Lowe dell'ufficio dello sceriffo.A lasciare perplessi è la facilità con cui il bimbo sia entrato in possesso di un'arma carica e pronta a sparare. La vicina Linda Eddy, che ha conosciuto la famiglia oltre dieci anni fa, ha descritto i genitori della vittima come buoni cristiani che hanno provveduto alla crescita dei loro figli e non si spiegano come possa essere accaduta una tale tragedia.Secondo uno studio sono più di 1.000 ogni anno i bambini negli Stati Uniti che rimangono feriti da armi da fuoco in modo accidentale. Altri 4.500 quelli che rimangono coinvolti in aggressioni, suicidi, omicidi legati al settore delle armi, e circa 1.300 bambini muoiono a causa di tali ferite.