Fa gesti osceni davanti alla telecamera dell'autovelox: automobilista condannato

di Enrico Chillè

Top tip: If you want to stay out of trouble, don't do what this driver did and swear at our mobile safety cameras while driving past in a car fitted with a laser jammer. Today he's beginning 8 months in jail for perverting the course of justice. https://t.co/Y5jpeOlt96 pic.twitter.com/rKQRVgNkB1 — North Yorkshire Police (@NYorksPolice) 23 aprile 2018

Pensava di aver trovato uno stratagemma perfetto pere per questo, ogni volta che passava sotto uno dei radar, si lasciava andare anche a, come il dito medio, in favore di telecamera. Il suo comportamento, però, ha fatto sì che la polizia aprisse un'indagine a suo carico e alla fine per, unresidente a Grassington, nella regione inglese del North Yorkshire, è arrivata unaa otto mesi e la sospensione della patente per un anno.A spiegare la vicenda è un comunicato della North Yorkshire Police. L'uomo, un imprenditore, aveva installato un 'laser jammer' sulla propria auto, che rendeva impossibile al radar l'identificazione della targa. Soddisfatto per aver pensato di aver aggirato la legge, Hill aveva anche mostrato, in almeno tre occasioni nel solo mese di dicembre scorso, il dito medio alla telecamera. Le immagini registrate, però, non erano sfuggite alla polizia, che aveva deciso di indagare su di lui. L'uomo, a quel punto, aveva tentato di nascondere la suae di gettare lo strumento in un fiume, non lontano dalla sua abitazione, ma ormai era troppo tardi per sfuggire alla giustizia.Dopo i primi interrogatori, infatti, l'uomo aveva ceduto e ammesso le proprie colpe. Il giudice che lo ha condannato, nell'emettere la sentenza, ha dichiarato: «Questi comportamenti colpiscono il cuore della giustizia e questa condanna deve essere un deterrente per chiunque abbia intenzione di emularli»., il dirigente di polizia che ha condotto le indagini, è invece stato molto più sarcastico: «Fare ripetutamente gesti osceni, pensando di farla franca di fronte alla legge, è un ottimo modo per attirare l'attenzione, ma anche per finire in galera».