Persi contatti con jet militare russo durante raid aereo israeliano: 20 a bordo

Un aereo militare russo Il-20 con a bordo 14 militari è scomparso dai radar ieri notte mentre sorvolava il Mediterraneo di ritorno alla base aerea russa di Khmeimim, in Siria: lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass. Secondo il dicastero, i contatti col jet si sono persi mentre quattro F-16 israeliani attaccavano obiettivi siriani nella provincia di Latakia. «Allo stesso tempo - riporta il ministero - i radar russi hanno registrato lanci di missili dalla fregata francese Auvergne, che era in quella zona».



«Il 17 settembre, attorno alle 23 ora di Mosca (le 22 in Italia, ndr), si sono persi i contatti con l'equipaggio di un aereo russo Il-20 sopra il Mediterraneo, mentre il velivolo era di ritorno all'aerodromo di Khmeimim e si trovava a 35 chilometri dalla costa siriana», fa sapere il ministero della Difesa russo. Il comando della base aerea di Khmeimim ha lanciato un'operazione di ricerca e di soccorso.

Marted├Č 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA