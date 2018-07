Vatileaks 2, archiviata l'indagine su Chaoqui e Paolo Berlusconi

Il gip di Roma ha archiviato, su richiesta della Procura, le posizioni di nove persone coinvolte nella vicenda cosiddetta Vatileaks 2.



Le accuse sono cadute nei confronti, tra gli altri, dell'editore Paolo Berlusconi e della pr Francesca Immacolata Chaouqui. L'inchiesta era approdata a Roma nel 2015 dalla procura di Terni.



Nei confronti di Berlusconi e Chaouqui (ex componente della Commissione della Santa Sede per gli affari economici) l'accusa ipotizzata era di concussione per induzione. Il nome del fratello dell'ex presidente del Consiglio era comparso nell'inchiesta umbra per una serie di intercettazioni tra lui e la pr. Nelle telefonate la Chaoqui avrebbe garantito il suo intervento in relazione ad istanze di rogatorie giunte in Vaticano relative ad affari di Silvio Berlusconi. La donna, in sostanza, assicurava al suo interlocutore di avere la possibilità di poter intervenire sulla magistratura vaticana. Le indagini svolte non hanno «supportato le ipotesi» accusatorie e i pm Stefano Pesci e Nicola Maiorano hanno, quindi, sollecitato l'archiviazione.

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:51



