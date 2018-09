Stermina la famiglia, la figlia confessa: «Aiutata da zio e nipote», il movente è una polizza milionaria

di Susanna Salvador e Marco Agrusti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

È stata la figlia maggiore, Blerta Pocesta, a uccidere a colpi di pistola il padre Amit di 55 anni, la madre Nazmie di 53 e la sorella Anila di 14 a Debar, in Macedonia, paese d'origine della famiglia che risiedeva a Cornadella di Sacile. La 28enne, dopo essere stata interrogata dal procuratore e sottoposta all'esame dello stub, è stata arrestata per triplice omicidio. Inchiodata da indizi e prove schiaccianti davanti alle quali la giovane non ha potuto far altro che confessare per poi svelare anche dove aveva nascosto...