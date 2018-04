Monza, schiaffi e spinte ai bambini dell'asilo: arrestata maestra di 45 anni

Schiaffi e spinte ai bambini dell'asilo. Una maestra di 45 anni è stata arrestata dai carabinieri in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Monza, per maltrattamenti su minori. La donna è accusata di aver aggredito verbalmente e fisicamente bambini di età compresa tra i quattro e i sei anni, in una scuola materna di Varedo (Monza). A mettere in moto le indagini dei carabinieri di Desio (Monza), coordinate dalla Procura di Monza, le segnalazioni di alcuni genitori. Anche grazie a intercettazioni, l'inchiesta dei carabinieri ha documentato «la condotta violenta, consistente in strattonamenti e schiaffi, verbalmente aggressiva - è scritto nell'ordinanza che ha portato la donna gli arresti domiciliari -, prevaricatrice e inducente una condizione di timore, di sottomissione e di continua costrizione, posta in essere dall'insegnante nei confronti dei bambini».

Lunedì 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:52



