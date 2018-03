Regeni, pg Cassazione avvia accertamenti su pm Zucca

Il procuratore generale della Cassazione, Riccardo Fuzio, ha avviato accertamenti preliminari sul sostituto procuratore generale di Genova, Enrico Zucca. In particolare, il pg acquisirà tutti gli elementi conoscitivi sulle dichiarazioni rese ieri dal magistrato sui casi giudiziari del G8 di Genova e sulla morte di Regeni, riportate dalla stampa.



Legnini ha fatto riferimento al caso del pm Zucca (che ieri parlando della vicenda Regeni aveva detto «i nostri torturatori sono ai vertici della polizia, come possiamo chiedere all'Egitto di consegnarci i loro torturatori?») soffermandosi sulla comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari, di cui si sta occupando un gruppo di lavoro istituito dal Csm. Ed esprimendo l'auspicio che il nodo dei «limiti e delle modalità di esternazione dei magistrati» sui procedimenti a loro affidati o di cui si sono comunque occupati «possa essere in qualche modo affrontato».



Le dichiarazioni rese ieri dal sostituto Pg di Genova Enrizo Zucca sulla vicenda Regeni, ha aggiunto, sono «rappresentative di tale esigenza»: perchè con quelle dichiarazioni il pm «è intervenuto facendo riferimento a un procedimento di cui si è occupato con impegno e professionalità e ad un altro delicato e importante procedimento della procura di Roma». Il magistrato, secondo Legnini, ha espresso «un giudizio inappropriato sulla polizia di Stato»; ai cui vertici il vice presidente ha espresso «piena fiducia e sostegno per l'opera insostituibile cui assolve per la sicurezza nazionale».



Quella del pm di Genova Zucca «è stata una dichiarazione impegnativa con qualche parola inappropriata». Lo ha detto il vice presidente del Csm Giovanni Legnini, che in apertura del plenum ha anche espresso «stima e fiducia ai vertici delle forze di polizia». Legnini ha fatto riferimento al caso del pm Zucca (che ieri parlando della vicenda Regeni aveva detto «i nostri torturatori sono ai vertici della polizia, come possiamo chiedere all'Egitto di consegnarci i loro torturatori?») soffermandosi sulla comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari, di cui si sta occupando un gruppo di lavoro istituito dal Csm. Ed esprimendo l'auspicio che il nodo dei «limiti e delle modalità di esternazione dei magistrati» sui procedimenti a loro affidati o di cui si sono comunque occupati «possa essere in qualche modo affrontato».



Le dichiarazioni rese ieri dal sostituto Pg di Genova Enrizo Zucca sulla vicenda Regeni, ha aggiunto, sono «rappresentative di tale esigenza»: perchè con quelle dichiarazioni il pm «è intervenuto facendo riferimento a un procedimento di cui si è occupato con impegno e professionalità e ad un altro delicato e importante procedimento della procura di Roma». Il magistrato, secondo Legnini, ha espresso «un giudizio inappropriato sulla polizia di Stato»; ai cui vertici il vice presidente ha espresso «piena fiducia e sostegno per l'opera insostituibile cui assolve per la sicurezza nazionale».

Mercoled├Č 21 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA