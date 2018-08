Perugia, esplosione in casa: donna in fin di vita

Un boato e una donna in condizioni molto gravi: è successo intorno alle 16 di lunedì in una palazzina nella zona di San Martino in Colle. Tutti gli accertamenti sono al momento in corso da parte di carabinieri e vigili del fuoco, subito intervenuti sul posto. La donna, che si trovava all'interno dell'appartamento in cui è avvenuta l'esplosione, viene data in condizioni molto gravi: avrebbe infatti ustioni molto importanti. E' stata subito presa in cura dal personale medico sanitario del 118.



Per quanto riguarda le cause dell'esplosione, avvertita nella zona e con tanto di evacuazione a scopo precauzionale della palazzina, come detto tutti gli accertamenti del caso sono in corso. Di certo il fatto è avvenuto in momento di fulmini e maltempo, e c'è anche chi ha ipotizzato che la causa possa essere stata un fulmine che si è abbattuto sull'abitazione.

Luned├Č 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:58



