Niccolò Bettarini lascia l'ospedale con la mamma Simona Ventura

lascia l'insieme alla mammadopo un controllo in seguito all'con 11 coltellate subita fuori alla discoteca Old Fashion di Milano per aver difeso un amico. Le foto mostrano un Niccolò sorridente e in salute, anche se con il braccio destro ingessato e arrivano dopo il post che il figlio della conduttrice tv e dell'ex calciatore Stefano Bettarini ha postato su Instagram per tranquillizzare i fan: «Ricordate sempre chi siete», ha scritto.LEGGI ANCHE