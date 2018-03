Napoli, spacciava mentre era ai domiciliari: pusher finisce in carcere

Era finito ai domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti. Nonostante l'arresto, non aveva perso il vizio: continuava a vendere droga, allungandola dalla finestra a decine di clienti che si presentavano sotto casa sua. Così, un quarantenne di Napoli, spacciatore incallito, è stato trasferito in carcere. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di San Giorgio a Cremano ad arrestarlo. I poliziotti hanno notato un ragazzo avvicinarsi alla finestra di casa dell'indagato, attirando la sua attenzione. A questo punto, dopo un breve colloquio, gli agenti hanno visto lo spacciatore cedere della droga in cambio di dieci euro al giovane acquirente. Il pusher è stato arrestato ed è stato accompagnato nella casa circondariale di Poggioreale.

Sabato 17 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:46



