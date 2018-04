Napoli, due fratelli in ospedale: 16enne muore, la sorella ricoverata con la febbre alta

di Melina Chiapparino

Un 16enne napoletano è deceduto al Cardarelli dove era stato trasportato dai familiari in condizioni critiche alle 5 di questa mattina. Il ragazzo, residente a Marano, è stato soccorso dal personale ospedaliero con un codice di massima urgenza ma ogni tentativo è stato vano e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso alle 6.45.



Qualche ora dopo, al Cardarelli è arrivata anche la sorella di 19 anni, giunta con febbre molto alta e trasferita all'ospedale Cotugno.



Sui due fratelli l'equipe ospedaliera ha eseguito esami infettivologici di cui ancora non si conoscono gli esiti, mentre è stato già disposto l'esame autoptico sulla salma del ragazzo. Su indicazione del magistrato, come da protocollo in questi casi, la polizia sta ascoltando i familiari e tutte le persone che sono venute a contatto coi fratelli. Tra le ipotesi al vaglio delle autorità c'è l'assunzione di acqua contaminata che potrebbe aver provocato un avvelenamento, acqua forse ingerita durante una scampagnata nei giorni delle festività pasquali.

