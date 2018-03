Moro, 40 anni fa il rapimento: raccontate quella mattina

La mattina del 16 marzo 1978 in via Fani a Roma un commando delle Brigate rosse rapisce Aldo Moro, presidente della Democrazia cristiana, e uccide tutti gli uomini della scorta: Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. Il cadavere di Moro venne ritrovato 55 giorni dopo, il 9 maggio 1978, nel bagagliaio di una Renault 4 rossa in via Caetani, a metà strada fra piazza del Gesù, sede della Dc, e via delle Botteghe oscure, sede del Pci. Raccontate i vostri ricordi di quella mattina di 40 anni fa scrivendo aAvevo 9 anni all'epoca e forse, proprio perche' bambina, tutto mi sembrava ingigantito. Ci volle poco a capire che non era la mia mente di bambina ad ingrandire le cose, bensi' la terribile realta' dei fatti. Quella mattina, in via eccezionale non andai a scuola, mia mamma mi porto' a fare delle analisi. Eravamo nella nostra Fiat 500 percorrendo Via della Camilluccia, una strada che ben conoscevo in quanto vicina al nostro quartiere. La mia spensieratezza di bambina venne interrotta bruscamente quando mamma, all'improvviso urlo' e dovette sterzare uscendo dalla carreggiata, a causa di una macchina che guidava in senso contrario ad una velocita' folle. Segui il silenzio, interrotto solo da battito accelerato del mio cuore che si era spaventato. La macchina che correva a folle velocita era, ahime', la famosa Giulietta bianca. Quella era la fuga dopo la strage. Poco dopo entrammo in un bar, la radio raccontava l'accaduto. Ricordo in maniera molto vivida lo sguardo di mia mamma. Atterrito. Capii che qualcosa di orribile era appena accaduto, e che noi ne eravamo uscite indenni.Ero militare di leva al 1^ battaglione Bersaglieri "La Marmora" Caserma Davanzo-Aurelia. Quella mattina ero di servizio al magazzino di compagnia e sentii alla radio questa notizia per la quale ebbi un moto di paura. Tutti, essendo militari, pensavamo a possibili coinvolgimenti in questo evento tragico. Ricordo che era di giovedi, stavamo tutti con il fiato sospeso. Il venerdi trascorse senza alcuna novità ma il sabato mattina (giorno normalmente di libertà) suono l'allarme: anfibi e cinturone e in armeria. Nel giro di 2 ore fummo a Roma a fare i posti di blocco.Che giornate!Avevo 9 anni ed ero a scuola quella mattina. Scuola Elementare "Giacomo Leopardi" nel tranquillo quartiere della Balduina, a poca distanza da Via Mario Fani. Ricordo prima il suono degli elicotteri che sorvolavano la zona, poi orde di genitori spaventati e preoccupati che vennero a prenderci per riportarci a casa. Non capivamo bene che cosa fosse successo, di sicuro qualcosa di grave. Uscendo dalla scuola posti di blocco ovunque. Poliziotti e carabinieri con palette e mitra al collo. Avvertivo una senso di eccitazione e di sorpresa, ma non di paura. Sebbene avessi 9 anni, capivo che lo Stato, quello con la S maiuscola, c'era.Ricordo nitidissimo: Largo Argentina, ore 9.30 circa: mi sto recando all’Università La Sapienza e scendo dal bus 43. Mattinata grigia, sento che si parla del rapimento di Moro e della strage. Mi dicono che non conviene andare verso il Centro, sarà indetto uno sciopero generale. Nell’aria si respira una sensazione di paura. Non comprendendo ancora la “portata” dell’evento, decido di ritornare a casa. Da quel giorno, per tutto il sequestro Moro e negli anni successivi, mi soffermo a pensare a quel giorno. Tristezza, ma consapevolezza che la democrazia, quel giorno, ha vacillato, tremato, ma non capitolato!1978: giovedi 16 marzopresto m’arzodevo n’annà all’Universitàme spiccioma m’impicciola tessera del busse, nun trovometà mese, nun posso trovà uno novodar Portuenze, cor 43arrivo all’Argentina e me pijo un caffèvedo che parla tanta gentema nun se capisce gnientechi parla der rapimento de Moroe già m’accoropoi, ce dicono de la scortatutta morta,capisco che è un fatto eccezionalee na senzazione de paura m’assalela giornata me mette pauranun c’è er sole, è grigia e quasi scurapenzo che è meglio a casa tornà.Oggi, nun è aria de Universita!Dopo 40 anni, anche oggi me sento un piccicore ar coree ricasco ner doloresapendo che la democrazzia, ha sì vacillato,tremato, ma nun è cascato!Sono nato in un bel paese nell’interno dell’Abruzzo montano di nome Scanno. Nel marzo del 1978 mi preparavo di li ad un paio di mesi a prestare il servizio militare. Per questo decisi di lasciare il lavoro di vetraio che svolgevo presso la vetreria di mio cognato a Sulmona. La vita nel mio paese, scorreva senza grandi sussulti. Venivamo da un inverno rigido ma le giornate oramai si cominciavano ad allungare e con gli amici si pensava ad organizzare gite e scampagnate. Ma la quiete che stavamo vivendo, fu sconvolta da una notizia terribile. Il 16 marzo era un giovedì come tanti, ma improvvisamente entra nelle nostre case la voce profonda del giornalista della Rai Paolo Frajese, i programmi televisivi furono interrotti, per dare spazio ai telegiornali straordinari. La notizia che sconvolse tutti, fu il rapimento da parte delle Brigate Rosse dell’onorevole Aldo Moro e l’uccisione della scorta. Scese in tutti noi una tristezza profonda, il senso d’impotenza ci assalì. Questo fatto sconvolse un po’ tutti, ma i miei pensieri si dividevano equamente al pensiero di dove avrei trascorso l’anno militare. Dopo qualche giorno dal rapimento di Moro, come tutte le mattine mi stavo recando al lago di Scanno, che dista 3 km dal paese e da lontano scorsi dei militari che stavano perlustrando il lago, c’erano dei sommozzatori pronti per immergersi. Tornato a casa accesi la televisione e sentii la notizia che le Br, avevano fatto ritrovare un volantino in cui si asseriva che il corpo dell’Onorevole Moro era stato gettato nel lago della Dughessa. Detto lago si trova al confine tra il Lazio e L’Abruzzo. Non so dire se tutti i laghi laziali e Abruzzesi furono perlustrati, ma di li a poco, si seppe che il volantino delle Br, che annunciava la morte di Moro, non era altro che un depistaggio, come altri che si susseguirono in quei terribili 55 giorni. I giorni passavano senza buone notizie per il rilascio dell’onorevole Moro, nel frattempo arrivò il telegramma in cui mi veniva comunicato che avrei dovuto presentarmi il 9 maggio all’aeroporto Fabbri di Viterbo. I preparativi andarono avanti, riempii la borsa che utilizzavo per andare a sciare con tutto quanto l’occorrente. Il 9 Maggio arrivò, presi la prima corriera per la stazione ferroviaria di Anversa, salii sul treno per Roma, da li avrei preso il treno per Viterbo. Ricordo il viso triste e piangente di mia madre la mattina quando mi salutò prima di partire. La sua tristezza e il suo sconforto quel giorno, fu ancora più grande, perchè oltre all’allontanamento del proprio figlio, quel giorno il 9 Maggio del 1978 dentro il cofano di una R4 a Roma fu ritrovato il corpo senza vita dell’onorevole Aldo Moro.