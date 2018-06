Milano, sfila il gay pride: migliaia in piazza per tra bandiere arcobaleno e striscioni

A Milano scende in piazza l'orgoglio Lgbt: sono migliaia le persone di ogni età che stanno sfilando per le vie di Milano in occasione del Pride. Il corteo, partito dal piazzale della Stazione Centrale, si concluderà a porta Venezia, con gli interventi dal palco e il saluto dei rappresentati delle istituzioni, in primis il sindaco di Milano, Beppe Sala.



Il Comune patrocina l'iniziativa promossa da Arcigay Milano e Coordinamento arcobaleno, insieme ad altri 35 Comuni della Città metropolitana. In testa alla parata, colorata da migliaia di bandiere arcobaleno, palloncini e accompagnata dalla musica dei carri, c'è uno striscione con la scritta #civilimanonabbastanza, tema di questa edizione del Pride. Le famiglie arcobaleno aprono il corteo con i loro bambini per portare un messaggio di educazione alla diversità fin da piccoli. Tra le curiosità anche una bambola gonfiabile con la faccia di Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dell'Interno. Sfilano anche aziende come Microsoft, Facebook, Google e Coca Cola.

