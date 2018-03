Milano, crolla palazzina: in nove estratti dalle macerie Feriti anche 4 bambini

Un crollo si è verificato, stamani, in una palazzina a Rescaldina (Milano). Gli abitanti, alcuni dei quali in un primo momento erano rimasti bloccati sotto le macerie, sono stati tutti tratti in salvo. Lo hanno confermato i carabinieri, che insieme ai Vigili del fuoco sono accorsi sul posto. Le persone estratte dalle macerie sono state nove, nessuna sarebbe in pericolo di vita.



Ci sono anche quattro bambini tra i feriti soccorsi dal 118. I piccoli, che non dovrebbero essere in pericolo di vita, sono stati trasportati due in codice verde, in ospedali della zona, e altri due che presentavano ustioni al volto all'ospedale Niguarda di Milano.