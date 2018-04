Ergastolo per Stefano Binda, unico imputato per l'omicidio di Lidia Macchi, la studentessa trovata uccisa con 29 coltellate nel gennaio del 1987 in un bosco a Cittiglio, nel Varesotto. Lo ha stabilito la Corte d'assise di Varese.

Marted├Č 24 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:13



