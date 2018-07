Il caso Ilva scuote il governo. Anac: «Criticità nella gara»

di Giusy Franzese

Non ha perso tempo l'Anac di Raffaele Cantone. La risposta al ministro Di Maio, che appena l'11 luglio scorso chiedeva - in seguito ad una sollecitazione del governatore della Puglia, Michele Emiliano - di verificare la correttezza della procedura di aggiudicazione dell'Ilva alla cordata AmInvestco Italy capitanata dal colosso mondiale dell'acciao Arcelor Mittal, è arrivata: le criticità nell'iter della gara ci sono. E non sono nemmeno di poco conto: l'Anac le ha trovate nel rinvio di ben sei anni...