In bilico il destino dell'impianto di Taranto ma ora sarà più facile trattare con gli indiani

di Alberto Gentili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Stiamo valutando i passi da compiere sulla base delle criticità evidenziate dall'Anac». Di più, a notte, non esce dall'entourage del ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio. E da Palazzo Chigi si limitano a far sapere che il premier Giuseppe Conte, «immediatamente informato da Di Maio dei contenuti della lettera dell'Autorità anti-corruzione sui rilievi riscontrati nelle procedure per l'aggiudicazione dell'Ilva, ha ritenuto di dare la massima priorità alla questione proprio in...