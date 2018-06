Ambulanza bloccata dalle auto in sosta, muore un uomo a Genova

Doveva soccorrerlo tempestivamente e salvargli la vita, ma l'ambulanza chiamata per raggiungere un uomo di 60 anni vittima di un malore è stata bloccata in strada, ostacolata dalle tante auto in sosta. È accaduto ieri sera a Castelletto, quartiere di Genova a rischio per episodi simili.



I veicoli mal parcheggiati hanno rallentato i soccorsi e quando il personale medico è arrivato a casa dell'uomo era ormai troppo tardi. Con una dettagliata segnalazione alla procura della repubblica è stato aperto un fascicolo di indagine per accertare se il posteggio selvaggio (anche dell'auto del deceduto) e il traffico abbiano contribuito al decesso del sessantenne.



Neppure il carro attrezzi è riuscito a intervenire a causa della strada stretta e della mancanza di spazio per la manovra. Nelle scorse settimane il Comune aveva annunciato "tolleranza zero" nei confronti degli autori dei parcheggi irregolari nelle zone.

