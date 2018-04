Frizzi, no del sindaco di San Giovanni Rotondo alla statua: «Ecco perché non la vogliamo"

di Simone Pierini

Stop allain memoria di, in provincia di Foggia. Ad annunciarlo è il Sindaco Costanzo Cascavilla che in una dichiarazione spiega i motivi del suo diniego."L'amministrazione di San Giovanni Rotondo non ha mai autorizzato la collocazione della statua in bronzo di Fabrizio Frizzi nei pressi del parco Carmelo Durante - dice il primo cittadino - e non ha mai ricevuto alcuna richiesta né di patrocinio né di sostegno all'iniziativa da parte del comitato promotore".Ma per Cascavilla non si tratta solo di una motivazione dovuta a obblighi amministrativi. "Non è un atteggiamento ostativo verso la figura del noto presentatore - precisa - o verso i suoi familiari, ma un richiamo al rispetto del nome della città di San Giovanni Rotondo, accostato a iniziative che sono personali, sporadiche e probabilmente finalizzate solo a un ritorno mediatico".Una statua di bronzo che sarebbe stata istituita in ricordo di Frizzi che frequentava spesso e volentieri San Giovanni Rotondo. "Rispettiamo la memoria di Frizzi e il dolore dei suoi familiari, ma chiediamo stesso rispetto - spiega il sindaco - per la nostra città che non vuole diventare protagonista del circo mediatico di rotocalchi e notizie sensazionalistiche".