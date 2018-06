La Francia accusa l'Italia, ma dimentica i metodi che usa a Ventimiglia per respingere i migranti

di Mario Ajello

La Francia di Macron ci accusa: "Italia vomitevole perché impedisce l'arrivo dei migranti". Però la Francia è quella che da anni ha costruito un muro di poliziotti per impedire che da Ventimiglia entrino nei loro confini centinaia di migranti. Costringendoli ad accamparsi penosamente sotto i ponti e all'addiaccio in una condizione che ha scatenato contro i francesi le critiche e le denunce di tante associazioni umanitarie e di soccorso internazionale.



Ad aprile, per esempio, è accaduta una scena che i francesi secondo i canoni che ora applicano a noi dovrebbero definire, ma non lo hanno fatto, "vomitevole". Una donna africana incinta viene sorpresa su un treno che la porta clandestinamente oltre Ventimiglia, viene malmenata e respinta. L'hanno trascinata giù dal treno prendendola per le braccia e le gambe come fosse materia inerte, merce da scaricare, e non una donna incinta. La Francia insomma usa il pugno duro con i migranti al confine con l’Italia. Ma i "vomitevoli" siamo solo noi.

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:04



