Aste pilotate, Orlando richiama Csm: giudice indagato non ancora sospeso dal Consiglio

Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, con una nota, richiamato l'attenzione del vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, sul fatto che la richiesta presentata l'8 marzo 2018 di sospensione obbligatoria dalle funzioni e dallo stipendio della magistrata Elisabetta Carta, a seguito dell'ordinanza cautelare del 15 febbraio emessa dal gip del Tribunale di Roma e confermata lo scorso 17 aprile, è ancora in attesa delle determinazioni del Consiglio. La giudice Carta è indagata per rivelazione di segreto d'ufficio in un'indagine collaterale a quella della procura di Roma sulle aste pilotate che ha scosso il tribunale di Tempio Pausania e vede undici indagati, tra cui sei magistrati. Nei suoi confronti il gip di Roma ha disposto una misura interdittiva dall'incarico per sei mesi. La procura aveva chiesto l'interdizione per un anno. Secondo l'accusa, Carta, attualmente giudice civile a Sassari e prima gip a Tempio Pausania, avrebbe disposto intercettazioni avvertendo di ciò gli interessati.

Gioved├Č 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:16



