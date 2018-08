«Sequestro di persona e arresto illegale» I pm di Agrigento puntano sul Viminale

di Michela Allegri

Le ipotesi di reato sono sequestro di persona e arresto illegale. L'inchiesta della procura di Agrigento sul caso «Diciotti» è ancora contro ignoti, ma il dito è puntato contro il Viminale. Ieri gli accertamenti hanno fatto un balzo in avanti, con l'ispezione a bordo della motovedetta della Guardia costiera fatta dal procuratore capo, Luigi Patronaggio, per verificare le condizioni dei 177 migranti soccorsi in acque maltesi ormai una settimana fa. Eventuali responsabilità puntano alla politica che, come...