Migranti, Saviano attacca Salvini: «Ministro della Mala Vita». Il vicepremier: querelo

Nuovo scontro Saviano-Salvini. L’autore di Gomorra di fatto ha subito puntato il dito contro il titolare del Viminale che ha chiuso i porti dopo l’arrivo della Nave Mare Jonio a largo di Lampedusa: «Alla vigilia del voto in Senato sul caso #Diciotti, che salverà il Ministro della Mala Vita dal rischio concreto di finire in carcere, assistiamo al suo ennesimo atto da buffone sulla pelle dei migranti. Grazie Mediterranea Saving Humans per aver salvato 49 persone dal mare e dalle prigioni libiche».

Parole durissime quelle dello scrittore che hanno immediatamente riaperto lo scontro con il ministro degli Interni. Salvini ha risposto per le rime: «Noi lavoriamo per gli italiani, lui insulta dandomi del Ministro della Mala Vita e del buffone. Che dite, oltre al bacione gli regaliamo anche una bella querela???», ha scritto su Twitter il ministro degli Interni. Insomma di fatto tra Saviano e il ministro a colpi di botta e risposta si riapre il fronte del dibattito sui migranti. Le scintille tra i due che sono destinate a durare ancora a lungo.

